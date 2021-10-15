Имеются вопросы к госорганам в части заказов социсследований – Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Сената Маулен Ашимбаев поделился мнением о проводимых госорганами социологических исследованиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последние годы в стране проводилось множество соцопросов, на которые выделялись немалые средства. Однако нередко высказываются нарекания к качеству социсследований. Имеются вопросы и к государственным органам, выступающим заказчиками исследований. Критерии отбора организаций, привлекаемых к проведению таких исследований, недостаточно учитывают профессиональные требования», - сказал Маулен Ашимбаев на VII Конгрессе социологов Казахстана.

В результате, по его словам, потенциал социологии, как практического инструмента для государства, на современном этапе не используется в полной мере.

«В целом преобразования в политической и социально-экономической сферах могли бы сопровождаться социологическими исследованиями на всех этапах – планирования, прогнозирования результатов, реализации реформ и оценки воздействия. Социология могла бы обеспечить действенную обратную связь с гражданами в рамках реализации ключевых экономических и социальных программ. Именно социологи могут вооружить государственные структуры знаниями о том, как подготовиться к социальным изменениям, как управлять ими, чтобы избегать кризисов. Но это ставит определённые требования и к самим социологам. В частности, актуальной представляется модернизация инструментария исследований, в том числе за счет широкого использования цифровых технологий и анализа Big Data», - пояснил М. Ашимбаев.

Другой важный момент, который подчеркнул спикер Сената – подготовка кадров в сфере социологии. Здесь также есть определенные вопросы.

В целом в предстоящий период потребность в научной и экспертной поддержке государственной политики будет возрастать.

«Сенат Парламента Казахстана готов оказать всестороннюю поддержку отечественной социологической науке, прежде всего, в плане законодательного обеспечения. Сенат поддерживает проекты, направленные на развитие экспертного сообщества. Я знаю, что в рамках Конгресса действует Форум молодых социологов. Это созвучно той работе, которую мы проводим в нашей Палате. У нас есть площадка Клуба молодых экспертов при Сенате. Его цель – задействовать потенциал нового поколения экспертов в совершенствовании законодательства и выработке предложений для развития различных сфер», - отметил спикер.

«Кроме того, мы поддержали инициированный Клубом новый общественный проект – Школу аналитики. Цель школы – помочь молодым специалистам, работающим на государственной службе и в академической среде, в формировании аналитических навыков», - заключил М. Ашимбаев.