НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе заседания Совета ректоров именные стипендии вручили столичным студентам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании Совета ректоров единогласно было принято решение о присвоении звания «Почетный ректор Казахстана» академику НАН РК, бывшему ректору Satbayev University, основателю легендарного ансамбля «Дос-Мукасан» Досыму Сулееву. В рамках заседания также состоялась презентация фильма и книг из серии «Өнегелі өмір» о жизнедеятельности академика и вручение именных стипендий Досыма Сулеева студентам.

«В честь 30-летия Независимости страны и 25-летия Евразийского национального университета мы провели масштабный конкурс среди студентов. Конкурс посвятили памяти выдающихся государственных деятелей, ученых-просветителей в области телекоммуникаций, связи и информационных технологий. Принято решение о присуждении стипендии студентам. Было 120 человек номинировано. Проголосовали почти 150 тысяч человек», - отметил декан факультета информационных технологий ЕНУ имени Л. Н. Гумилева Шахмардан Сеилов.

По его словам, в дальнейшем стипендии будут присваиваться ежегодно.

«В нашем факультете есть фонд «ІТ талантов. Мы отобрали 10 студентов. Требования были высокими. Сегодня мы награждаем 4 студентов именными стипендиями», - добавил он.

Таким образом, именные стипендии получили студенты ЕНУ имени Л. Н. Гумилева Жансая Мырзагул, Адилет Смаилов, Дильдар Асылбек, Жасулан Муратбек.