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Именно партийная конкуренция выступает ключевым элементом нынешней избирательной кампании - Ерлан Карин

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Февраля 2023, 17:00
Именно партийная конкуренция выступает ключевым элементом нынешней избирательной кампании - Ерлан Карин Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Предпосылки текущих выборов были заложены еще в марте 2022 года, когда Президент в своем Послании предложил программу кардинальных политических реформ, считает государственный советник Ерлан Карин. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Меньше чем за год были созданы условия для реальной партийной конкуренции, у граждан появилась возможность самостоятельно выдвигаться на выборах в Парламент и маслихаты.

Об этом свидетельствует и статистика выборов:

1) В парламентских выборах принимают участие все семь политических партий, две из которых были зарегистрированы после внесения изменений в партийное законодательство.

Поэтому именно партийная конкуренция выступает ключевым элементом нынешней избирательной кампании.

2) В Мажилис в совокупности по партийным спискам и одномандатным округам было выдвинуто – 892 кандидата (в среднем 9 кандидатов на 1 мандат).

Участие такого большого количества общественных деятелей и гражданских активистов (в том числе тех, кто обычно выступает с критических позиций) говорит о доверии и поддержке проводимому курсу реформ», - отметил Ерлан Карин.

«Высокая общественная поддержка всех изменений, происходящих в стране, всех новаций и реформ власти подтверждается и социологическими данными. Согласно последнему опросу Казахстанского института стратегических исследований 71,7% казахстанцев считают, что страна движется в правильном направлении», - резюмировал госсоветник.


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