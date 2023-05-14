Именно избиратели, турецкий народ решит, кто станет его президентом - Зарема Шаукенова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аналитики назвали президентские выборы в Турции важнейшими в 2023 году. При этом эксперты сходятся во мнении, что в этом году они очень сложные. Об этом заявила доктор социологических наук, профессор, академик НАН РК Зарема Шаукенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одна из особенностей президентских выборов, которые проходят сегодня в Турции, состоит в том, что в стране как никогда ранее проводилось и публиковалось очень много социологических опросов. Они заказываются как партиями, так и правительством, СМИ и другими организациями. Реальные шансы победить на выборах есть только у двух кандидатов — действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана и лидера объединенной оппозиции Кемаля Кылычдароглу. Эксперты обычно любят подчеркивать, что социология может иметь разную степень погрешности и поэтому не всегда отражает реальное положение дел. Как правило, приводят ставший хрестоматийным пример выборов президента США в 2016 году, на которых опросы показывали уверенную победу Хилари Клинтон, но в итоге президентом был избран Дональд Трамп. Все опросы, проведенные турецкими социологами накануне президенских выборов 2023 года, показывали, что два основных кандидата идут «нос к носу», сказала Зарема Шаукенова в телефонном разговоре корреспонденту агентства МИА «Казинформ».

По ее словам, наиболее вероятным сценарием, который также фиксировали социологические опросы, может стать тот, при котором оба кандидата наберут в первом туре менее 50% голосов и таким образом возможен второй тур голосования. Исход которого также по данным социологических замеров неоднозначен.

«Эрдоган находится у власти уже 20 лет. В разные годы он занимал должности премьер-министра (2003–2014) и президента (2014 год — настоящее время) Турции. За свою политическую карьеру ни разу не проигрывал на выборах. Его считают крупным мировым лидером и полагают, что с ним можно пройти новые испытания. Его главный соперник Кылычдароглу возглавляет старейшую Республиканскую народную партию, созданную основателем современного турецкого государства Кемалем Ататюрком. Он был выдвинут альянсом из шести оппозиционных партий и, как известно, пользуется поддержкой двух крайне влиятельных политиков — мэра Стамбула Экрема Имамоглу и мэра Анкары Мансура Яваша. Многочисленные сторонники действующего президента объединены идеей единства турецкой нации, а их оппоненты в лице не менее многочисленных сторонников оппозиции опираются на плюрализм общества», - считает Зарема Шаукенова.

По мнению эксперта, поляризация и высокая мобилизация турецкого электората это то, что мы видим на президентских выборах в Турции. Все экзитполы указывают на то, что в стране ожидается рекордная явка в районе 80-90%.

«На более чем на 190 тысячах избирательных участков в 87 избирательных округах в течение всего дня наблюдается оживленность и высокая активность избирателей. Именно избиратели, турецкий народ решит, кто именно станет его президентом. Предварительные результаты президентских выборов в Турции мы узнаем, благодаря социологам, результатам их экзитполов», - резюмировала Зарема Шаукенова.