Именная звезда Жании Аубакировой зажглась на карагандинской Аллее славы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде на Аллее славы открыли именной знак народной артистки РК Жании Аубакировой. Пианистка-педагог поблагодарила карагандинцев за теплоту и внимание, за любовь к классической музыке. По её словам, признание на карагандинской земле дорогого стоит, передает МИА «Казинформ».

Событие предварил творческий вечер в концертном зале «Шалкыма». Жания Аубакирова выступила вместе с карагандинским симфоническим оркестром имени Е. Рахмадиева на открытии XXI Международного фестиваля «Музыкальная Сарыарка».

«Вы все прекрасно знаете о замечательной традиции в Караганде. Ежегодно фестиваль «Музыкальная Сарыарка» собирает творческие коллективы и артистов из разных стран. Карагандинцы их тепло встречают. Сегодня эта традиция продолжается. И другая прекрасная традиция - уже на протяжении 12 лет на Аллее славы зажигается новая звезда в честь выдающихся деятелей искусства. Сегодня мы чествуем удивительную пианистку, замечательного педагога, воспитавшего целую плеяду учеников - Жанию Аубакирову», - сказал аким Карагандинской области Женис Касымбек.

Он отметил, что для гостьи карагандинская земля не чужая. В Карагандинской области родился отец Жании. Сама музыкант является Почётным жителем Шетского района.

В торжественной обстановке на сцене «Шалкымы» Жания Аубакирова внесла своё имя в Почётную книгу Аллеи славы.

Приветственный адрес на имя народной артистки прислала министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова. Поздравление зачитали в зале.

«Я всегда приезжаю в Караганду с особенным чувством. Спасибо за интерес к творчеству, за любовь к классической музыке. Счастлива играть вместе с карагандинским оркестром», - Жания Аубакирова поблагодарила публику.

Несмотря на ненастную погоду, на Аллею славы возле памятника «Шахтёрская слава» пришло много карагандинцев, поклонников искусства. Вслед за открытием памятного знака вечернее небо Караганды озарил салют в честь прославленной пианистки.

«Я не ожидала, что это так волнительно, так торжественно, с таким теплом и огромной волной любви. Незабываемый момент. Это так окрыляет людей искусства. Я счастлива. Конечно, признание на карагандинской земле - для меня особенная награда, особенная гордость. Это дорогого стоит. И это даёт очень сильный импульс для творчества, вдохновения, вообще для жизни», - поделилась своими чувствами Жания Аубакирова.

Народная артистка пожелала процветания Карагандинской области.

Аллея славы появилась в Караганде в 2007 году. Её открытие было приурочено к первому ретро-фестивалю «Караганда - город юности моей». Первая звезда здесь зажглась в честь народной артистки Бибигуль Тулегеновой. Позднее появились именные знаки Розы Рымбаевой, ансамбля «Дос Мукасан», Кайрата Байбосынова, Ескендира Хасангалиева, Макпал Жунусовой, Булата Сыздыкова и других деятелей культуры и искусства.

Именной знак в честь Жании Аубакировой стал уже десятым по счёту.

Отметим, Жания Аубакирова родилась 19 апреля 1957 года в Алматы. Окончила Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского и аспирантуру под руководством профессора Л. Н. Власенко. Выдающаяся казахская пианистка прославляет страну на мировой музыкальной арене, регулярно проводит мастер-классы в Казахстане и за рубежом.

С 1997 по 2018 годы возглавляла Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы.

В 1994 году основала Авторскую школу Жании Аубакировой, работающую по современным образовательным методикам и технологиям.

В 1991 году удостоена звания народной артистки РК. Лауреат Государственной премии РК в области литературы и искусства (2002), лауреат Государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан (2012). Лауреат Независимой премии «Платиновый Тарлан». Кавалер Ордена искусств и литературы Франции. Отмечена высокими наградами в Европе, Польше и России.















