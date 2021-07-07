Именитые артисты из пяти стран выступили в столичном Амфитеатре в День столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Два вечера подряд, 5 и 6 июля в честь празднования Дня столицы государственный театр оперы и балета «Астана Опера» радовал жителей и гостей города музыкальными подарками - оперой «Дон Паскуале» и гала-концертом. Участие в них приняли как отечественные артисты, так и зарубежные исполнители мирового уровня из пяти стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В качестве организаторов концертов выступили акимат столицы и Министерство культуры и спорта РК.

Так, зрители смогли бесплатно посмотреть оперу Гаэтано Доницетти в двух актах «Дон Паскуале».

Главные партии в постановке исполнили: Норина – Либуше Санторисова (Чехия), Эрнесто – Эцуо Дои (Япония), Малатеста – Алексей Шаповалов (Россия), Дон Паскуале – Антуан Бернхейм (Швейцария), Карлито – Ерулан Камел. Дирижер – Коррадо Вальво (Италия).

«Это была моя первая работа с этим высокоталантливым международным составом певцов. В подобных выступлениях, в особенности на открытом воздухе труднее всего найти правильный баланс между певцами и оркестром», - поделился впечатлениями маэстро Коррадо Вальво (Италия).

К слову, тем же международным составом артисты выступили в Амфитеатре днем позже на Гала-концерте. Со сцены прозвучали популярные оперные арии и дуэты, инструментальные и хоровые сочинения казахстанских авторов и западноевропейских композиторов-классиков.

Организаторы программы строго соблюдали все санитарные нормы. Зрителей на трибуны запускали только при условии ношения масок и по системе Ashyq.



