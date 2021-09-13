Именем Куляш Байсеитовой назовут Камерный зал театра в «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Камерный зал «Астана Опера» будет носить имя великой Куляш Байсеитовой. В честь этого знаменательного события в театре 13 сентября пройдет концерт «Қазақтың бұлбұлы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

- Сегодня Камерный зал «Астана Опера» – престижная концертная площадка страны, на которой стремятся выступать многие музыканты. Этот зал является носителем традиций казахской и мировой музыкальной культуры, хранящий классическое наследие и реализующий духовные запросы обновляющегося казахстанского общества. На этой сцене выступали и выступают прославленные артисты не только Казахстана, но и всего мира. Для нас большая честь, что Камерный зал теперь будет именоваться залом Куляш Байсеитовой. Она одна из первых обладательниц высокого звания «Народный артист СССР» и одна из самых молодых за все годы его присвоения. Все мы помним её природный музыкальный талант и богатейшую плеяду образов, которую она оставила после себя в сокровищнице мировой культуры. Ее героиня Шуга свидетельствовала о возросшем мастерстве певицы, а партия Жибек из оперы «Кыз-Жибек» Е.Г. Брусиловского позволила певице подняться к высотам классического оперного искусства, - рассказал Заслуженный деятель Казахстана, директор «Астана Опера» Галым Ахмедьяров.

- Кроме того, это символично, что многие наши артисты проработали в Национальном театре оперы и балета имени Куляш Байсеитовой, сохранили любовь и уважение к выдающейся певице и принесли с собой славные оперные традиции в «Астана Опера». Отрадно, что имя Куляш Байсеитовой вновь будет гордо звучать в нашем городе. Наряду с Алматы, где работает прекрасная музыкальная школа ее имени, подарившая высокому искусству десятки тысяч выпускников, многие из которых стали звездами исполнительского искусства, - заключил директор театра.

Накануне этого значимого события дочь Куляш Байсеитовой – Карлыгаш Байсеитова - поделилась теплыми воспоминаниями о своем детстве, много рассказывала о том, каким оно было счастливым благодаря ее доброй и заботливой матери. Она подчеркнула, что для культурной жизни столицы – большая радость, что Камерный зал «Астана Опера» будет носить имя легендарной личности – Куляш Байсеитовой. Ее дочь передала несколько копий благодарственных писем матери, а также фото из личного архива великой певицы в арт-галерею театра. 13 сентября в фойе театра пройдет выставка по случаю знаменательного события.

- Я хочу пожелать всем артистам, которые будут выступать на сцене Камерного зала Куляш Байсеитовой успехов, больше премьер и концертов, - сказала Карлыгаш Байсеитова.

Заветом, обращенным к творческой молодежи, звучат слова Куляш Байсеитовой: «Наша задача состоит в том, чтобы создавать на сцене правдивые образы, и мы никогда не имеем права сказать, что достигли предела».

Несмотря на то, что свою историю Камерный зал театра пишет с 2013 года, здесь произошло множество замечательных событий. Торжественное открытие этого зала состоялось в Международный День музыки - 1 октября – 8 лет назад. Главным гостем вечера стала обладательница красивого меццо-сопрано Дарига Назарбаева. Она выступила в концерте вместе с пианистом, Заслуженным деятелем РК Тимуром Урманчеевым.

В Камерном зале реализуется разнообразный спектр программ для подрастающего поколения, в том числе, недавно созданный совместно с Министерством культуры и спорта РК и акиматом города Нур-Султан проект «Театральный урок». С 2019 года в Камерном зале был презентован проект «Театр Piccolo», или «Малый театр», где с успехом прошло 2 премьеры опер-буффа.