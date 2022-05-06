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Именем Халык каһарманы Александра Несмиянова назовут улицу в Алтае
6 Мая 2022 17:21

Именем Халык каһарманы Александра Несмиянова назовут улицу в Алтае

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Звание народных героев Казахстана посмертно присвоено трём казахстанцам – участникам Великой Отечественной войны. Как сообщалось, Указ об этом подписал Президент РК Касым-Жомарт Токаев. Именем одного из них будет названа улица в городе Алтае ВКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

«За мужество и героизм, проявленные в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, присвоить высшую степень отличия – звание «Халык каһарманы» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан»: Абдыбекову Тулеугали Насырхановичу (посмертно), Несмиянову Александру Александровичу (посмертно), Сулейменову Ибраиму (посмертно)», – говорится в Указе Президента.

Александр Несмиянов родился в 1912 году в селе Малая Сосновка Чарышского района Алтайского края.

Он был призван в Красную Армию в 1934 году в Зыряновском районе (ныне район Алтай) Восточно-Казахстанской области Зыряновским райвоенкоматом. Погиб в чине командира 1-го стрелкового батальона 690-го стрелкового полка 126-й стрелковой Горловской Краснознамённой дивизии, трижды представлен к присвоению звания Герой Советского Союза, но по разным причинам награды не были вручены. Награжден орденом Кутузова (1943), орденом Красного Знамени (1944), орденом Александра Невского (1944).

610 тысяч казахстанцев погибли на фронтах Великой Отечественной. За всю войну было призвано более полутора миллионов наших соотечественников. Погибло больше половины из всех ушедших на фронт.

Награждение героев - это восстановление справедливости и свидетельство особого отношения Казахстана к памяти героев.


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