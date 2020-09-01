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Именем Абая назвали проспект в Уральске

1 Сентября 2020 20:19
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Именем Абая назвали проспект в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – На внеочередной 37-ой сессии маслихата Западно-Казахстанской области депутатами было принято решение о переименовании проспекта Евразия в Уральске на проспект имени Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На повестке дня были рассмотрены вопросы по утверждению правил содержания и защиты зеленых насаждений в регионе, а также правил выпаса сельскохозяйственных животных на территории Западно-Казахстанской области. Кроме того, был уточнен областной бюджет на 2020 год.

«С учетом изменений областной бюджет на 2020 год составил 250 миллиардов тенге. В первую очередь, расходы были направлены на финансирование мер по борьбе с коронавирусом. В частности, было приобретено медицинское оборудование для инфекционных и провизорных стационаров области на сумму 603 миллионов тенге. Также была приобретена готовая модульная конструкция для размещения инфекционной больницы в комплекте с медицинским технологическим оборудованием и последующими строительно-монтажными работами на сумму в 2 миллирда тенге. В рамках Дорожной карты занятости, за счет экономии средств, были дополнительно выделены 2,2 миллиарда тенге на данный объект. Таким образом, всего было предусмотрено 4,2 миллиарда тенге», – сказал руководитель управления экономики и бюджетного планирования ЗКО Тлепберген Каюпов.


Одним из рассматриваемых вопросов на сессии был о переименовании проспекта Евразия в Уральске. 25 депутатов из присутствующих на сессии проголосовали единогласно за его переименование. Теперь проспект Евразия будет носить имя великого поэта, философа-гуманиста Абая.


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#Западно-Казахстанская область   #Абай  
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Автор:

Аида Галиева

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