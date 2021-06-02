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    13:06, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Имена жамбылских чиновников-браконьеров будут публиковать в местных СМИ

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Обеспечение пожарной безопасности и противопожарную подготовку обсудили в областном акимате на совещании под председательством главы региона Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Ермек Момбаев доложил, что с начала года в области произошло шесть пожаров. По его словам, принимаются меры по предотвращению возникновения лесостепных пожаров.

    Спикер заверил, что в результате схода селя в Рыскуловском районе никто не пострадал, имущество людей сохранилось в целости.

    Директор оперативной службы «Сапсан» Абай Кенжебек рассказал о работе, направленной на сохранение природного достояния региона.

    По словам спикера, браконьеры продолжают промышлять незаконной охотой на редких представителей флоры и фауны, занесенных в Красную книгу. Он отметил, что есть и чиновники, которые любят незаконную охоту. Многие из них не подчиняются сотрудникам оперативной службы. Но такие факты быстро раскрываются. А сотрудников, которые пытаются помочь этим чиновникам, сразу же увольняют.

    «Служба «Сапсан» была создана с целью предупреждения и пресечения правонарушений. Есть чиновники, которые заранее договариваются с вашими сотрудниками и выходят на незаконную охоту. Такие факты мы должны жестко пресекать. Каждый из нас в ответе за сохранность природного богатства. Все это мы должны передать подрастающему поколению. Никто не имеет права создавать угрозу природному и животному миру», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

    Глава региона поручил публиковать в СМИ имена госслужащих и лесников, которые нарушают закон. И не только налагать на них штрафы, но и работать с соответствующими органами для принятия конкретных мер. Также он призвал усилить защиту от природных катаклизмов, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.


    Теги:
    Борьба с преступностью Жамбылская область Экология Общество
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