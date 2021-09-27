Имена победителей Astana Marathon 2021 назвали в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Astana Marathon 2021 в этом году собрал рекордное количество — 45 городов Казахстана. В марафоне участвовали люди с разным уровнем подготовки и всех возрастов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата

Самому молодому участнику – 18 лет, самому возрастному – 76 лет. В забеге приняли участие председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов, министр культуры и спорта РК Актоты Райымкулова, а также руководители государственных органов и их коллеги, жители и гости столицы, профессиональные спортсмены и любители. В дистанции 42,2 км мужчины составили 86%, женщины — 14%. На 10 км соотношение мужчин и женщин оказалось 62% и 38% соответственно.

Победителями Astana marathon 2021 стали

42,2 км

В абсолюте мужчины:

Первое место - Владислав Мамедов (02:24:17), Ангрен, Узбекистан

Второе место - Данияр Ормангали (02:24:18), Алматы, Казахстан

Третье место - Илья Тяпкин (02:24:23), Бишкек, Кыргызстан

В абсолюте женщины:

Первое место - Гулшаной Сатарова (02:35:00), Джалал-Абад, Кыргызстан

Второе место – Сабина Талачева (02:56:17), Наманган, Узбекистан

Третье место – Ольга Богомольская (03:01:18), Алматы, Казахстан

В возрастных категориях 18-39 лет

Мужчины:

Первое место - Владислав Мамедов (02:24:17), Ангрен,Узбекистан

Второе место - Данияр Ормангали (02:24:18), Алматы, Казахстан

Третье место - Илья Тяпкин (02:24:23), Бишкек, Кыргызстан

Женщины:

Первое место - Гулшаной Сатарова (02:35:00), Джалал-Абад, Кыргызстан

Второе место – Сабина Талачева (02:56:17), Наманган, Узбекистан

Третье место – Ольга Богомольская (03:01:18), Алматы, Казахстан

В возрастных категориях 40-44 лет

Мужчины:

Первое место – Нуркен Халыкберген (02:48:57), Алматы, Казахстан

Второе место — Ерегнайып Куатайулы (02:59:42), Алматы, Казахстан

Третье место – Ерик Боранбеков (03:00:44), Нур-Султан, Казахстан

Женщины:

Первое место – Гульмира Туенбаева (04:22:54), Нур-Султан, Казахстан

Второе место – Асель Садвокасова (04:26:43), Нур-Султан, Казахстан

Третье место – Марина Волошенко (04:37:04), Кокшетау, Казахстан

45-49 лет

Мужчины:

Первое место – Самат Панов (03:06:51), Нур-Султан, Казахстан

Второе место – Едильбек Тайлаков (03:19:17), с. Кулан, Казахстан

Третье место – Геннадий Карнилович (03:27:47), Шахтинск, Казахстан

50-54 лет

Мужчины:

Первое место – Турар Абуталиев (02:55:27), Нур-Султан, Казахстан

Второе место – Жаксыбай Есжанов (03:11:39), Нур-Султан, Казахстан

Третье место – Мендыбай Алимгазинов (03:26:16), Нур-Султан, Казахстан

55-59 лет

Мужчины:

Первое место – Турсунгали Алибаев (02:51:28), Алматы, Казахстан

Второе место – Канат Сугурбаев (03:05:56), Нур-Султан, Казахстан

Третье место – Евгений Белов (03:19:04), Павлодар, Казахстан

60-64 лет

Мужчины:

Первое место – Талапнур Байзак (03:12:50), Нур-Султан, Казахстан

Второе место – Сергей Овчаренко (03:38:34), Житикара, Казахстан

Третье место – Александр Таранченко (04:03:48), Павлодар, Казахстан

65-69 лет

Мужчины:

Первое место – Валерий Куликов (03:43:38), Шымкент, Казахстан

70-74 лет

Женщины:

Первое место — Амегульсин Мусульманова (05:55:53), Нур-Султан, Казахстан

Мужчины:

Первое место – Николай Григорьев (03:56:36), Усть-Каменогорск, Казахстан

10 км

В абсолюте мужчины:

Первое место – Рахымжан Кельманов (00:31:09), Алматы, Казахстан

В абсолюте женщины:

Первое место – Татьяна Нерознак (00:34:58), Алматы, Казахстан

«Марафон состоялся, его провели, и это очень огромное, яркое событие. За последние два года в связи с эпидемиологической ситуацией в мире и в Казахстане было много отмен различных соревнований и преодоление нынешнего марафона - это большое событие. В целом я очень рад, что участвовал и смог победить. У меня была на дистанции травма. Я еле-еле смог ее преодолеть и добежать до конца, чему я очень рад. Для меня это первый официальный марафон. До этого я бегал, но эти результаты были неофициальными. А сегодня мне вручили сертификат, который позволит попасть в заявку на 6 лучших марафонов мира это очень большое событие для меня», - поделился радостью победитель на дистанции 42,2 км Турар Абуталиев.

Своими впечатлениями поделился уроженец Кыргызстана Илья Тяпкин, ставший бронзовым призером марафона: «Я принял участие в более 30 марафонах. Занимаюсь с 2009 года. Сам из Кыргызстана, приехал в Нур-Султан специально для участия в марафоне. Для меня это уже второй марафон в вашей столице. В 2017 году я также был третьим, как и сегодня. Трасса здесь очень хорошая, погода тоже шикарная была. В плане подготовки не получилось сделать все, что вообще делаем перед подготовкой, так как сложности были небольшие. Ну и в принципе не был готов сегодня достаточно хорошо бежать. В будущем будем уже более подготовленными приезжать».

Марафон проводился с соблюдением всех саннорм. К участию в забеге допускались только вакцинированные граждане, при этом допуск участников осуществлялся посредством проекта Ashyq.