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Имена известных жителей региона присвоят школам в СКО
15 Августа 2022 11:07

Имена известных жителей региона присвоят школам в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области предлагают присвоить двум сельским школам и библиотеке имена уроженцев региона, которые внесли большой вклад в его культурное и социально-экономическое развитие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующий проект постановления появился на сайте открытых нормативно-правовых актов. Согласно документу, казахской средней школе района Шал акына присвоят имя Какимбека Салыкова. Известный государственный и общественный деятель, поэт, заслуженный деятель Казахстана, почетный гражданин области родился в ауле Енбек этого района.

Централизованной библиотечной системе Жамбылского района предлагают присвоить имя известного земляка, писателя Сафуана Шаймерденова.

Новоникольскую среднюю школу в Кызылжарском районе переименуют в среднюю школу им. Геннадия Зенченко. Имя агрария, который в постсоветский период буквально возродил село Новоникольское, вкладывал большие средства в социальную сферу, развивал сельское хозяйство, известно за пределами области.

В прошлом году имена известных личностей присвоили четырем объектам образования региона.


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