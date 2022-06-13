Имена известных деятелей присвоят улицам Павлодара
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – На портале открытых НПА опубликован проект постановления о переименовании некоторых улиц города Павлодара. 17 улицам областного центра присвоят имена известных казахских деятелей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Павлодарский областной маслихат решил переименовать следующие улицы города Павлодара:
- улицу Мира на улицу Олжабай батыра;
- улицу Урицкого на улицу Генерала Смагулова;
- улицу 1-я Южная на улицу Бірлік;
- улицу 2-я Южная на улицу Каукена Кенжетаева;
- улицу Парковая на улицу Мукагали Макатаева;
- улицу Донецкая на улицу Магжана Жумабаева;
- улицу Кубанская на улицу Калмукана Исабая;
- улицу Совхозная на улицу Рафика Нуртазина;
- улицу Таганрогская на улицу Казангап би;
- улицу Ангарская на улицу Нагымбека Нурмухаммедова;
- улицу Читинская на улицу Аманжола Шамкенова;
- улицу Декабристов на улицу Камара Касымова;
- улицу Юннатов на улицу Дихана Абилева;
- улицу 1-я Советов, 2-я Советов на улицу Генерала Бакирова;
- улицу Зыряновская на улицу Кабдыкарима Ыдырысова;
- улицу Саянская на улицу Алмы Ажибаевой;
- улицу Лесная на улицу братьев Дуйсембиновых.
На переименование улиц финансовые средства из бюджета местных исполнительных органов не требуются.