13 Июня 2022 14:53

Имена известных деятелей присвоят улицам Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – На портале открытых НПА опубликован проект постановления о переименовании некоторых улиц города Павлодара. 17 улицам областного центра присвоят имена известных казахских деятелей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Павлодарский областной маслихат решил переименовать следующие улицы города Павлодара:

- улицу Мира на улицу Олжабай батыра;

- улицу Урицкого на улицу Генерала Смагулова;

- улицу 1-я Южная на улицу Бірлік;

- улицу 2-я Южная на улицу Каукена Кенжетаева;

- улицу Парковая на улицу Мукагали Макатаева;

- улицу Донецкая на улицу Магжана Жумабаева;

- улицу Кубанская на улицу Калмукана Исабая;

- улицу Совхозная на улицу Рафика Нуртазина;

- улицу Таганрогская на улицу Казангап би;

- улицу Ангарская на улицу Нагымбека Нурмухаммедова;

- улицу Читинская на улицу Аманжола Шамкенова;

- улицу Декабристов на улицу Камара Касымова;

- улицу Юннатов на улицу Дихана Абилева;

- улицу 1-я Советов, 2-я Советов на улицу Генерала Бакирова;

- улицу Зыряновская на улицу Кабдыкарима Ыдырысова;

- улицу Саянская на улицу Алмы Ажибаевой;

- улицу Лесная на улицу братьев Дуйсембиновых.

На переименование улиц финансовые средства из бюджета местных исполнительных органов не требуются.