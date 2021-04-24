Имена государственных и общественных деятелей планируют присвоить улицам в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Семь улиц планируется переименовать в Наурызбайском районе Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В проекте документа, опубликованном на сайте электронного правительства, говорится, что учитывая мнение населения Алматы, на основании заключений ономастической комиссии при акимате города Алматы и Республиканской ономастической комиссии при Правительстве РК, акимат Алматы постановляет и маслихат Алматы решил переименовать:

по микрорайону «Таужолы» Наурызбайского района: улицу Щедрость – на улицу Капитолины Крюковой;

по микрорайону «Қалқаман-2» Наурызбайского района: 5-я улица – на улицу Сергей Дьяченко; 7-я улица – на улицу Валерия Хрищатого; улицу Проектируемая – на улицу Базарбая Жұманиязова;

по микрорайону «Тастыбұлақ» Наурызбайского района: улицу Айболит-2 – на улицу Алексея Хегая;

по микрорайону «Ақжар» Наурызбайского района: улицу Карьерная – на улицу Қилыбая Медеубекова;

по микрорайону «Наурыз» Наурызбайского района: улицу Интернациональная – на улицу Саламата Мұқашева.

Капитолина Крюкова (1914—2002) —депутат Верховного Совета Казахской ССР 2—6 созывов. Заместитель председателя Президиума Верховного Совета КазССР.

Сергей Дьяченко (1952 – 2016) - казахстанский государственный политический деятель, был акимом Акмолинской области. В 2012—2016 годах — заместитель председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Валерий Хрищатый (1951-1993) - советский и казахстанский альпинист.

Базарбай Жуманиязов (1936 -2015) - композитор и педагог, Народный артист Казахской ССР.

Қилыбай Медеубеков – (1929-2015) - ученый, профессор, доктор сельскохозяйственных наук, академик Национальной академии наук Республики Казахстан и Российской академии сельскохозяйственных наук.

Саламат Мұқашев – (1927-2004) - общественный и государственный деятель Республики Казахстан.

Обсуждение документа продлится до 12 мая.



