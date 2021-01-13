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Имена Алихана Бокейхана и Бауыржана Момышулы присвоены двум темиртауским школам

13 Января 2021 13:23
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Имена Алихана Бокейхана и Бауыржана Момышулы присвоены двум темиртауским школам

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Именами прославленных сыновей казахской степи названы два учебных заведения города металлургов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Казахской школе-гимназии №15 города Темиртау присвоено имя общественного и политического деятеля Алихана Бокейхана. Он был одним из основателей национальной партии «Алаш». В 1917 году Алихан Бокейхан стал руководителем правительства Казахской автономии.

Директор учебного учреждения Багдат Нашкенов считает, что это большая гордость для всего коллектива, учеников и их родителей.

«В преддверии Нового года школе было присвоено имя Алихана Бокейхана, который стоял у истоков развития нашего государства. Мы очень этому рады», - сказал Багдат Нашкенов.

Темиртауской школе №23 было присвоено имя известного казахского полководца Бауыржана Момышулы. За проявленные мужество и героизм в битве под Москвой капитан Бауыржан Момышулы был удостоен звания Героя Советского Союза.

По словам местных властей, эти наименования являются данью уважения великим предкам, которые многое сделали для независимости нашей страны.

В этом году исполняется 30 лет со дня, когда Республика Казахстан стала самостоятельным государством. В честь этого в Темиртау пройдёт айтыс акынов, фестиваль областного форума «Жауыртау кездесу» и другие мероприятия.


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#Карагандинская область   #Образование   #История Казахстана  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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