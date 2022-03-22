Имена Акжана Машанова и Токтара Аубакирова присвоены кабинетам в карагандинской гимназии аль-Фараби

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В школе-гимназии имени аль-Фараби города Караганды увековечили память ученого-геолога Акжана Машанова и первого казахского космонавта Токтара Аубакирова. Их именами назвали кабинеты истории и токтароведения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инициатива открытия кабинета имени одного из самых видных ученых-горняков ХХ века и исследователя наследия мыслителя Востока Абу Насыра аль-Фараби принадлежит директору гимназии Кымбат Оспановой. Под ее руководством педагогический коллектив провел масштабную работу по сбору информации о жизни и трудовом пути геолога, составил целую экспозицию из его личных вещей, фото и портретов.

«Я предложила коллективу, и он меня поддержал. Мы создали творческую группу из числа историков, литераторов, которая работала на протяжении почти двух лет. Ездили в Алматы, столицу, встречались с учеными, которые были знакомы с аль-Машани, изучали его труды. Они передали нам много его фоторабот, личные вещи, книги. В будущем в кабинете будут проходить различные мероприятия, конкурсы научных проектов и олимпиады, которые послужат всестороннему развитию наших учеников», – рассказала директор школы-гимназии Кымбат Оспанова.

Кабинет имени Токтара Аубакирова в гимназии открылся в конце прошлого года. Педагоги гимназии уверены, что в нем ученики получат исчерпывающие знания при знакомстве с секретами космического мира.

«Коллектив школы провел масштабную исследовательскую работу. В открытии кабинета в онлайн-режиме принял участие сам Токтар-ага. Хочу поблагодарить и родительскую общественность, которая помогла открыть кабинет», – добавила директор школы Кымбат Оспанова.

Напомним, ранее имя почетного гражданина Караганды ученого Темиргали Кукетаева присвоили кабинету математики школы-гимназии аль-Фараби. В открытии класса участвовал и сам академик.











