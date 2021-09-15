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    19:00, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Имена 4 535 репрессированных установили в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области установлены имена 4 535 репрессированных. Об этом сообщил заместитель акима Карагандинской области Абзал Нукенов в ходе кустового семинара региональной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, организованного проектным офисом в Караганде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Карагандинская область – один из тех регионов, где искали прибежища тысячи людей, подвергшиеся репрессиям и принудительно переселенные. Следует отметить, что на территории области были несколько крупных лагерей системы ГУЛАГ, таких как КАРЛАГ, СтепЛаг. В Карагандинской области всегда велась работа по различным направлениям для возвращения имен пострадавших от репрессивной политики советской эпохи. Считаю, что деятельность государственной и региональных комиссий по полной реабилитации политических репрессий и восстановлению исторической справедливости даст новый импульс этой работе», – сказал А. Нукенов.

    По его словам, состав региональной комиссии, в соответствии с инструкциями проектного офиса, был обновлен, привлечен научно-экспертный потенциал региона. Проведено 3 заседания региональной комиссии, и 2 заседания рабочих групп. По специальному поручению проектного офиса вместо первоначально созданных рабочих групп созданы рабочие группы по 7 направлениям.

    А. Нукенов также сообщил, что в настоящее время в специальном ведомственном архиве Управления правовой статистики и специальных учетов имеется более 900 тысяч картотечных карточек и более 180 тысяч дел. Хранится 180 170 документов по принудительно переселенным, из них 61 624 рассекречены, оставшиеся 118 546 подлежат рассекречиванию. На сегодняшний день изучено 26 845 дел и документов, установлены имена 4 535 репрессированных. Указанные списки после тщательного изучения рабочими группами будут направлены в государственную комиссию.


    Теги:
    Карагандинская область День памяти жертв политических репрессий
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