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    15:04, 25 Март 2022 | GMT +6

    Имеется риск срыва ремонтных кампаний энергопредприятий - Болат Акчулаков

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики РК Болат Акчулаков рассказал об имеющихся рисках по ремонтной кампании энергопредприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи со сложившейся политической и экономической ситуацией в мире имеется риск срыва ремонтных кампаний и реализации инвестиционных соглашений энергопроизводящих организаций в связи с несоблюдением сроков или срывов поставок товарно-материальных ресурсов; удорожанием запасных частей, деталей и комплектующих энергетического оборудования по заключенным договорам в связи с текущим колебанием курса национальной валюты и нарушением международных логистических связей», - сообщил во время пресс-конференции в СЦК Болат Акчулаков.

    При этом министр отметил, что все действия Министерства энергетики направлены на обеспечение надежной работы Единой электроэнергетической системы Казахстана.

    Ранее глава Минэнерго рассказал, что в стране реализуют ряд проектов по вводу источников генерации.


    Фото: lada.kz


    Теги:
    Правительство Правительство РК Минэнерго РК Энергетика
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