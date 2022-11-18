Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Имантауско-Шалкарскую курортную зону в СКО недооценивают – Даурен Абаев

18 Ноября 2022, 18:18
Имантауско-Шалкарскую курортную зону в СКО недооценивают – Даурен Абаев
18 Ноября 2022, 18:18

Имантауско-Шалкарскую курортную зону в СКО недооценивают – Даурен Абаев

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта Даурен Абаев во время визита в Северо-Казахстанскую область назвал местный курорт – Имантауско-Шалкарскую зону – одной из самых недооцененных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Даурен Абаев отметил невероятно красивую природу североказахстанского курорта и обозначил имеющиеся проблемы его развития.

«Территория относится к национальному парку. И таким образом - к министерству экологии и подпадает под все экологические нормы. Это большие ограничения по строительству, инфраструктуре. Понимаем, что поток туристов не остановить туда. Лучше все это привести в цивилизованные рамки. Вопрос сейчас в том, какое ведомство будет готовить документацию для развития инфраструктуры. Мы готовы. Сейчас соответствующие консультации идут. Думаю, на следующий год какое-то решение будет», - сообщил министр.

Он добавил, что в этом году в сфере туризма региона реализуются 10 инвестиционных проектов на общую сумму 2,2 млрд тенге. В Имантау-Шалкарской курортной зоне полностью реконструировали базу отдыха «Ажар» и расширили базу отдыха «Изумрудная».

В целом по стране до конца года планируют реализовать в этой отрасли 87 проектов на 107,8 млрд тенге.

«Восстановили международное авиасообщение с 25 странами по 80 маршрутам. Возобновлен безвизовый режим для 74 стран, открыты сухопутные границы. В Северо-Казахстанской области имеются 16 особо охраняемых природных объектов, в том числе Шалкарское и Арыкбалыкское региональные отделения Государственного национального природного парка «Кокшетау». Туристскими организациями разработано 35 экскурсионных маршрутов и троп познавательного, оздоровительного и экологического характера. По нашим прогнозам, к концу года количество внутренних туристов превысит отметку в 8 млн человек, а внешних туристов - 700 тыс. человек. Это в два раза больше, чем в прошлом году», - сказал Даурен Абаев.

Министр напомнил об акции «Neo Nomad 2022». Турист, сфотографировавшийся в течение года на 20 туристских фотоспотах, получит ценный подарок. Одна из локаций - озеро Имантау – находится в СКО.

Фото: gov.kz


Новости по теме
Пять косуль отстрелили браконьеры в СКО
Более 50 малышей весом до 1,5 кг родились в СКО
Нужно больше строить жилья в селах – аким СКО
Читайте также
Аким Атырауской области проголосовал на выборах Президента
Павлодарцам дали пояснение по проекту строительства завода кальцинированной соды
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана
Лжемебельщик обманул более 50 человек по всему Казахстану
Замерзающих на озере лебедей спасли в СКО
Цены на яйца в Казахстане выросли сразу на 6 % за месяц
Выборы Президента РК: голосование на час раньше начнется на 86 избирательных участках
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах Казахстана
Новости партнеров
Популярное
1 Царские курганы в Атырауской области еще ждут своего исследователя - археолог
2 Древний мост через реку Талас – свидетель былого могущества древнего Тараза
3 Чемпионат мира в Катаре: группа «Н» - последний шанс Роналду?
4 15-летняя казахстанка стала шестикратной чемпионкой мира по джиу-джитсу
5 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору