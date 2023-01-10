Имангали Тасмагамбетов приступил к исполнению обязанностей генсекретаря ОДКБ

10 Января 2023, 17:54

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Во вторник в ходе заседания Постоянного совета ОДКБ официально представили нового генерального секретаря Организации Имангали Тасмагамбетова, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, Имангали Тасмагамбетов, назначенный Советом коллективной безопасности ОДКБ на должность генерального секретаря Организации, был представлен председателем Комитета секретарей советов безопасности (КССБ), государственным секретарем Совета Безопасности Республики Беларусь Александром Вольфовичем.

«Кандидатура Имангали Нургалиевича Тасмагамбетова на этот высокий пост была выдвинута руководством Казахстана и утверждена решением Совета коллективной безопасности ОДКБ 23 ноября 2022 года. Он будет исполнять обязанности в течение трех лет до 31 декабря 2025 года», - сказал Александр Вольфович.

Он отметил, что И.Тасмагамбетов в разные годы занимал различные государственные должности в Республике Казахстан, был помощником Президента РК, руководителем Администрации Президента РК, возглавлял Правительство Казахстана, Министерство обороны, Министерство образования и культуры, а также был Послом Казахстана в России.

«Особо хочу отметить опыт Имангали Нургалиевича в военной и дипломатической сфере, который безусловно будет востребован в ходе руководства ОДКБ, ключевой задачей которой является обеспечение коллективной безопасности. Его богатый опыт как политика и государственного деятеля позволяет быть уверенным в успешной реализации возложенной на него ответственной миссии генерального секретаря ОДКБ. Это придаст новый импульс нашей Организации в сегодняшнее непростое время, повысит эффективность ее реагирования на современные вызовы и угрозы, а также укрепит роль и место ОДКБ в системе международных организаций, отвечающих за поддержание региональной безопасности», - подчеркнул председатель КССБ.

Обращаясь к членам Постоянного совета и заместителям генерального секретаря, начальнику Объединенного штаба и руководителям подразделений Секретариата ОДКБ, И.Тасмагамбетов сказал, что назначение для него огромная честь и большая ответственность.

«Хочу высказать слова благодарности и признательности главам государств - членов ОДКБ за доверие возглавить рабочую структуру Организации. Мир становится свидетелем крупных геополитических вызовов, предстоит решать очень сложные политические, экономические и иные проблемы. Не менее сложные задачи стоят и перед ОДКБ. Все эти вызовы и проблемы затрагивают ключевую роль нашей Организации, ее авторитет и способность быть действенным механизмом обеспечения региональной безопасности. От нас с вами зависит ее дальнейший престиж и эффективность. Несмотря на все вызовы, я глубоко убежден, что для ОДКБ альтернативы нет, она способна решать те задачи, которые на нее возложены», - сказал новый генсек.

Также состоялась двусторонняя встреча Имангали Тасмагамбетова и Александра Вольфовича. Стороны обсудили актуальные вопросы международной и региональной безопасности, обменялись мнениями о ситуации в зоне ответственности ОДКБ, обсудили текущие вызовы и угрозы в Восточно-Европейском, Кавказском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности. Отдельное внимание было уделено координации усилий по реализации приоритетных направлений деятельности ОДКБ в 2023 году.

Фото:odkb-csto.org