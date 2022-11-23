Имангали Тасмагамбетов назначен генеральным секретарем ОДКБ

23 Ноября 2022, 19:41

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Имангали Тасмагамбетов назначен на должность генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом стало известно на открытии сессии ОДКБ в Ереване.

Как сообщалось ранее, в рамках рабочего визита в Ереван Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Совета коллективной безопасности, которое пройдет в соответствии с заранее утвержденным планом работы ОДКБ.

В саммите принимают участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, лидеры РФ Владимир Путин, Беларуси Александр Лукашенко, Кыргызстана Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на открытии сессии ОДКБ, воспользовавшись случаем, поздравил Касым-Жомарта Кемелевича Токаева с переизбранием на пост Президента Республики Казахстан.

«Повестка сегодняшнего заседания насыщенная. Надеюсь, нам удастся согласовать наши союзнические подходы и добиться слаженного коллективного взаимодействия по актуальным проблемам. Также отмечу, Станислав Зась завершает трехлетнюю деятельность в должности генсека ОДКБ. Хочу поблагодарить его за проделанную добросовестную работу. Поскольку с начала 2023 года в ближайшие три года обязанности генсека ОДКБ будет исполнять представитель Казахстана Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов, думаю, будет оправдано если уважаемый Касым-Жомарт Токаев представит его нам, если считает целесообразным», - сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.