13:04, 22 Май 2021 | GMT +6
Imanbek выпустил новый ремикс
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обладатель Грэмми Иманбек Зейкенов презентовал новый ремикс на песню Titans, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На этот раз Imanbek посотрудничал с ямайско-американским трио Major Lazer и c известной австралийской певицей Sia.
Отметим, три года назад с известным ямайско-американким трио Major Lazer выпускал песню «Где твоя любовь?» известный казахстанский исполнитель и музыкальный продюсер Скриптонит. Видео в YouTube набрало 3,4 млн просмотров.
Ранее Imanbek презентовал новый сингл «Dancing On Dangerous» совместно с ямайской легендой Шоном Полом и мексиканской певицей Софией Рейес.