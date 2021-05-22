Imanbek  выпустил новый ремикс

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обладатель Грэмми Иманбек Зейкенов презентовал новый ремикс на песню Titans, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На этот раз Imanbek посотрудничал с ямайско-американским трио Major Lazer и c известной австралийской певицей Sia.

Отметим, три года назад с известным ямайско-американким трио Major Lazer выпускал песню «Где твоя любовь?» известный казахстанский исполнитель и музыкальный продюсер Скриптонит. Видео в YouTube набрало 3,4 млн просмотров.

Ранее Imanbek презентовал новый сингл «Dancing On Dangerous» совместно с ямайской легендой Шоном Полом и мексиканской певицей Софией Рейес.