РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:04, 22 Май 2021 | GMT +6

    Imanbek  выпустил новый ремикс

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обладатель Грэмми Иманбек Зейкенов презентовал новый ремикс на песню Titans, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На этот раз Imanbek посотрудничал с ямайско-американским трио Major Lazer и c известной австралийской певицей Sia.

    Отметим, три года назад с известным ямайско-американким трио Major Lazer выпускал песню «Где твоя любовь?» известный казахстанский исполнитель и музыкальный продюсер Скриптонит. Видео в YouTube набрало 3,4 млн просмотров.

    Ранее Imanbek презентовал новый сингл «Dancing On Dangerous» совместно с ямайской легендой Шоном Полом и мексиканской певицей Софией Рейес.


    Теги:
    Культура
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:12
    МАГАТЭ даст рекомендации по выбору района размещения АЭС в Казахстане
    Сегодня, 18:11
    27 стран могут облегчить визовый режим для казахстанцев
    Сегодня, 18:00
    Снятие отпечатков пальцев: не попадут ли персональные данные казахстанцев в третьи руки
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!