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    10:07, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Иманбек стал победителем российской премии в номинации «Открытие года»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обладатель премии Грэмми, казахстанский диджей Иманбек Зейкенов стал победителем российской премии «GQ Мужчины года» в номинации «Открытие года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом сообщило издание GQ. «Премия Grammy, миллиарды прослушиваний на аудиоплатформах и контракты с мировыми музыкальными компаниями и лейблами. Уверены, что для молодого казахстанского диджея и продюсера Иманбека Зейкенова, сделавшего ремикс трека Roses рэпера SAINt JHN, звучавшего отовсюду в этом году, это только начало», - говорится в сообщении издания.

    Отметим, что в этой категории также были номинированы Федор Федотов, Владимир Онохов, Soda Luv, Евгений Сангаджиев.


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