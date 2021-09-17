Иманбек стал победителем российской премии в номинации «Открытие года»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обладатель премии Грэмми, казахстанский диджей Иманбек Зейкенов стал победителем российской премии «GQ Мужчины года» в номинации «Открытие года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сообщило издание GQ. «Премия Grammy, миллиарды прослушиваний на аудиоплатформах и контракты с мировыми музыкальными компаниями и лейблами. Уверены, что для молодого казахстанского диджея и продюсера Иманбека Зейкенова, сделавшего ремикс трека Roses рэпера SAINt JHN, звучавшего отовсюду в этом году, это только начало», - говорится в сообщении издания.

Отметим, что в этой категории также были номинированы Федор Федотов, Владимир Онохов, Soda Luv, Евгений Сангаджиев.