Иманбек анонсировал мировое турне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский диджей, обладатель премии «Грэмми» Иманбек Зейкенов анонсировал мировое турне «RAHMET WORLD TOUR», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наконец-то анонсировали тур. Следите за новыми датами», - поделился диджей на своей странице в сети Instagram .

Концерты обладателя статуэтки «Грэмми» пройдут в городах Европы и США. Мировое турне начнется 6 апреля и продлится до 25 сентября.

Первыми концерт Иманбека Зейкенова смогут посетить жители Нью-Йорка, а затем концерты пройдут во Флориде, в Бразилии, Норвегии, Италии, Венгрии, Германии.

Пользователи сети не скрыли своего удивления и радости. Известные артисты как Александр Попов, Интроверт, Swanky Tunes пожелали Иманбеку успехов на концерте.

Отметим, что в преддверии праздника Наурыз диджей сделал коллаборацию с легендой казахстанской эстрады Розой Рымбаевой на песню «Наурыз-думан».

А в новогодний праздник Иманбек Зейкенов подготовил сюрприз для всех слушателей, сделав ремикс на фирменную мелодию «Праздник к нам приходит» специально для Coca-Cola Казахстан. Ремикс уже доступен для прослушивания на музыкальных площадках артиста на Яндекс.Музыке, Apple Music, YouTube и VK.

Напомним, что обладатель премии «Грэмми», казахстанский диджей Иманбек Зейкенов также стал победителем российской премии «GQ Мужчины года» в номинации «Открытие года».