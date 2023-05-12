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Имамы вышли на татами в Шахтинске

Автор:  
Агата Мухамеджанова
12 Мая 2023, 01:56
Имамы вышли на татами в Шахтинске

ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ – Имамы вышли на борцовский ковер. В Шахтинске по инициативе Верховного муфтия Наурызбай Кажи Таганулы прошел уникальный турнир по қазақ күресі «Имамдар барысы». Более 30 священнослужителей со всего региона боролись за чемпионские пояса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участники боролись в трех весовых категориях. На ковер выходят только священнослужители.

«Главная цель этих соревнований, это развитие массового спорта, это пример для подрастающего поколения», - сказал аким Шахтинска Мурат Кыдырганбеков.

За один из поясов боролся и имам шахтинской мечети. Асет Ибраев к этим соревнованиям готовился особо.

«Раньше занимался борьбой, несколько раз выступал, но профессионально особо не занимался. Поддерживаю физическую форму, надеюсь, выиграть пояс», - сказал он.

Согласно регламенту соревнований, принять участие могли лишь представители отделений Духовного управления мусульман Казахстана. В итоге в областном турнире состязались 37 палуанов.

«Чтобы сегодня имамы с обществом были ближе, надо помимо духовных ценностей, укреплять спортивную форму. Мы должны показывать пример», - сказал главный имам Карагандинской области Естай Айтуганулы.

Соревнования прошли в абсолютной весовой категории до 70 и плюс 90 килограммов. Палуаны боролись, разбившись на пары. Победители пар встречались друг с другом. В результате определилась четверка сильнейших, которые и оспаривала между собой звание лучшего. Ими стали имамы Актогайского района Асыл Рысбай, села Жанатоган Каракарилинского района Канат Мухаммад и Асет Ибраев из Шахтинска.

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