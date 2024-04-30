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    07:29, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Имама таразской мечети заподозрили в владении дорогой иномаркой

    Имама таразской мечети заподозрили в обладании дорогой иномаркой
    Фото: соцсети

    Скандал разразился вокруг внедорожника, якобы принадлежащего имаму одной из таразских мечетей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На видео, распространившемся в социальных сетях среди пользователей Тараза, запечатлен имам мечети «Әл-Әділ» рядом с дорогой иномаркой.

    Автор ролика возмущается тем, что пожертвования верующих прихожан якобы были потрачены на этот внедорожник, и призывает делать пожертвования конкретным нуждающимся, а не в общую кассу мечети.

    В комментариях под публикацией среди пользователей развернулась дискуссия — от требований отчета имамов за каждый пожертвованный тенге до сомнений, действительно ли эта машина принадлежит священнослужителю.

    Как пояснил корреспонденту агентства Kazinform главный имам центральной мечети «Һибатулла ат-Тарази» Бейбит Мырзагелдиев, эта автомашина не принадлежит имаму мечети «Әл-Әділ».

    — Машина принадлежит предпринимателю, который принимал участие в благотворительной акции на территории мечети. Кому-то понадобилась заснять этот момент, когда имам находился рядом с иномаркой, и раздуть эту историю. Имам никакого отношения к автомашине не имеет, — рассказал Бейбит Мырзагелдиев.

    Теги:
    Мечеть Соцсети Религия Тараз Авто Благотворительность
    Галина Скрипник
    Автор
    Галина Скрипник
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