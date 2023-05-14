Имам из Павлодарской области выиграл конкурс за лучшее бата

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Конкурс «Бата беру» собрал в главной мечети Астаны 20 аксакалов со всего Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

Жюри учитывало не только соответствие текста национальным традициям, но и тембр голоса, наряд и полноту ответов конкурсантов на дополнительные вопросы.

На всех этапах состязания в искусстве напутственных речей лучшим стал деятель культуры РК, Почетный гражданин Баянаульского района Балтабай Сыздыков.

Он рассказал о казахском обычае «Бәсіре» и дал благословение «Жаңа ай».

«Этот обычай связан с появлением в семье мальчика, – пояснил Балтабай Сыздыков. – Ему отдают жеребенка или верблюжонка, родившегося в эти дни».

Все конкурсанты получили призы, а победителю вручили 500 тысяч тенге.

Напомним, член Союза журналистов Балтабай Сыздыков в 2019 году занял первое место на республиканском конкурсе бата «Батаменен ел көгерер» в Атырау.