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Имам из Павлодарской области выиграл конкурс за лучшее бата

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
14 Мая 2023, 02:02
Имам из Павлодарской области выиграл конкурс за лучшее бата Фото: pavlodarnews.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Конкурс «Бата беру» собрал в главной мечети Астаны 20 аксакалов со всего Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

Жюри учитывало не только соответствие текста национальным традициям, но и тембр голоса, наряд и полноту ответов конкурсантов на дополнительные вопросы.

На всех этапах состязания в искусстве напутственных речей лучшим стал деятель культуры РК, Почетный гражданин Баянаульского района Балтабай Сыздыков.

Он рассказал о казахском обычае «Бәсіре» и дал благословение «Жаңа ай».

«Этот обычай связан с появлением в семье мальчика, – пояснил Балтабай Сыздыков. – Ему отдают жеребенка или верблюжонка, родившегося в эти дни».

Все конкурсанты получили призы, а победителю вручили 500 тысяч тенге.

Напомним, член Союза журналистов Балтабай Сыздыков в 2019 году занял первое место на республиканском конкурсе бата «Батаменен ел көгерер» в Атырау.

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