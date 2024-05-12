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    03:39, 12 Май 2024 | GMT +6

    Илон Маск заявил о сроках четвертого запуска Starship

    маск
    Фото: ТАСС

    Компания SpaceX планирует в течение трех-пяти недель осуществить четвертый испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship. Об этом сообщил, глава SpaceX Илон Маск, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Он опубликовал в X (ранее Twitter) фотографию корабля, написав, что идет подготовка к его полету. Один из пользователей поинтересовался в комментарии, когда состоится четвертый полет и каких целей планирует добиться Маск в результате нового запуска.

    — Вероятно, через 3-5 недель. Цель в том, чтобы корабль прошел зону максимального нагрева [корпуса] или хотя бы пролетел дальше, чем в прошлый раз, — ответил предприниматель.

    Третий испытательный полет состоялся в марте 2024 года. Тогда SpaceX сообщила о потере Starship на 49-й минуте полета при входе аппарата в атмосферу на высоте 77 км. Предыдущие две попытки SpaceX запустить прототип Starship на околоземную орбиту также закончились неудачами.

    Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну, Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовые ускоритель Super Heavy и корабль Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю.

    Теги:
    Илон Маск Освоение космоса СМИ Мировые новости Космос
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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