Илон Маск заявил о доступе властей США к личным сообщениям пользователей в Twitter

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Американский предприниматель Илон Маск заявил в интервью журналисту Fox News Такеру Карлсону, что власти Соединенных Штатов имели полный доступ к личным сообщениям пользователей сети Twitter, передает МИА «Казинформ».

Фрагмент интервью известного бизнесмена опубликовал журналист Такер Карлсон.

«Власти имели фактически полный доступ ко всему, что происходит в Twitter», - заявил Илон Маск.

На вопрос журналиста имели ли власти доступ к личным сообщениям пользователей, Илон Маск ответил утвердительно.