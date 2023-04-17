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Илон Маск заявил о доступе властей США к личным сообщениям пользователей в Twitter

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
17 Апреля 2023, 09:33
Илон Маск заявил о доступе властей США к личным сообщениям пользователей в Twitter Фото: enavabharat.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Американский предприниматель Илон Маск заявил в интервью журналисту Fox News Такеру Карлсону, что власти Соединенных Штатов имели полный доступ к личным сообщениям пользователей сети Twitter, передает МИА «Казинформ».

Фрагмент интервью известного бизнесмена опубликовал журналист Такер Карлсон.

«Власти имели фактически полный доступ ко всему, что происходит в Twitter», - заявил Илон Маск.

На вопрос журналиста имели ли власти доступ к личным сообщениям пользователей, Илон Маск ответил утвердительно.


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