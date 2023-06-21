Илон Маск заявил, что Tesla собирается выйти на рынок Индии как можно скорее

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Глава Tesla Илон Маск объявил во вторник о планах компании инвестировать в Индию после встречи с премьер-министром страны Нарендрой Моди в Нью-Йорке передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

«Я уверен, что Tesla будет в Индии и зайдет на рынок страны как можно скорее», — сказал он, не уточнив конкретные сроки. Маск добавил, что предварительно планирует посетить Индию в следующем году.

Продвижение Маска и его компании-производителя электромобилей на индийский рынок ведется уже давно. Еще в 2017 году он заявлял о том, что Tesla (TSLA) планирует продавать автомобили в Индии.

Но планы пришлось отложить из-за попыток Tesla договориться с местным правительством о снижении импортных пошлин. В 2021 году Маск написал в Twitter, что Tesla хотела бы войти на индийский рынок, но из-за баснословно высоких импортные пошлины планы пришлось задвинуть в долгий ящик.

По данным Reuters, Tesla стремилась сократить пошлины, но правительство Индии хочет, чтобы компания производила автомобили на местном уровне, прежде чем рассматривать какие-либо налоговые льготы.

Маск заявил, что у него была «фантастическая встреча» с Моди в Нью-Йорке, добавив, что последний хочет показать открытость Индии и поддержать компанию и ее деятельность в стране.

В настоящее время у Tesla есть одна фабрика в Азии, которая находится в Шанхае. Завод в Шанхае является крупнейшим заводом Tesla по производству автомобилей за пределами США, и в 2022 году на него приходилось более половины мировых поставок Tesla.

В прошлом месяце Маск заявил, что компания, скорее всего, выберет место для нового завода Tesla к концу года и что Индия является интересным вариантом, сообщило тогда агентство Reuters.

Что касается и Китая, и Индии, то обе страны пытаются привлечь глобальные инвестиции в электромобили и стимулировать развитие этой индустрии.

В среду Китай объявил, что продлит налоговые льготы для потребителей, покупающих автомобили на новых источниках энергии, в том числе электромобили с аккумуляторными батареями, подключаемые гибриды и автомобили на топливных элементах, до 2027 года.