Илон Маск запустил новую партию спутников Starlink

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 13 июня 2020 года в 15 часов 21 минуту по времени Нур-Султана с американского космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся запуск ракеты-носителя «Falcon 9» с миссией Starlink-8/SkySat 16-18, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прямой эфир запуска транслировался на сайте Space X . Первая ступень ракеты-носителя (РН) Falcon 9 успешно села на платформу OCISLY в 628 км от места старта, и это был третий полет для первой ступени РН. Также была запланирована попытка ловли створок обтекателя кораблями GO Ms Tree и GO Ms Chief.

В этот раз SpaceX запустила 58 спутников Starlink и 3 малых спутника SkySat-16, 17 и 18 компании Planet по программе SpaceX SmallSat Rideshare Program. Это стал запуск в рамках программы по совместному выводу малых спутников на орбиту.

Запуск прошел в штатном режиме, спутники SkySat-16, 17 и 18 выведены на заданные орбиты. Спутники Skysat относятся к классу космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), которые способны не только выполнять фотосъемку Земли в высоком разрешении, но и делать качественное видео из космоса.

Также на заданные орбиты выведены все 58 спутников Starlink, это была восьмая по счету миссия Starlink, начиная с 2019 года.

Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией Илона Маска SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в Интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.

Предыдущий успешный запуск SpaceX состоялся 4 июня 2020 года, когда на низкую орбиту были запущены очередные 60 спутников, а перед этим, 30 мая 2020, компания Илона Маска был обеспечила исторический запуск пилотируемого космического корабля к Международной космической станции.