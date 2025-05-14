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    21:25, 13 Май 2025 | GMT +5

    Илон Маск впервые показал, как робот Optimus танцует

    Глава Tesla Илон Маск выложил в социальной сети X видео с танцами человекоподобного робота, передает агентство Kazinform.

    робот Optimus танцует
    Фото: кадр из видео

    - Скоро будет больше! Команда очень усердно работает в фоновом режиме. Робот прошел обучение с Rl (reinforcement learning) - это тип обучения, ориентированный  на принятие решения автономными агентами, - добавил инженер Tesla Милан Ковак.

    Милан добавил, что у робота предусмотрен кабель на случай падения, поскольку это ранний прототип, который очень скоро станет более стабильным.

    Напомним, Tesla планирует использовать человекоподобных роботов внутри компании в этом году, а массовое производство для других компаний начнется в 2026 году.

    Как сообщалось ранее, Илон Маск заявил, что с мая резко сократит количество времени, которое он посвящает работе в администрации Трампа, в Департаменте эффективности правительства (DOGE), и в большой мере вернется к руководству своими компаниями.

    Теги:
    Илон Маск Видео Робототехника Мировые новости
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
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