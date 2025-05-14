Илон Маск впервые показал, как робот Optimus танцует

- Скоро будет больше! Команда очень усердно работает в фоновом режиме. Робот прошел обучение с Rl (reinforcement learning) - это тип обучения, ориентированный на принятие решения автономными агентами, - добавил инженер Tesla Милан Ковак.

Милан добавил, что у робота предусмотрен кабель на случай падения, поскольку это ранний прототип, который очень скоро станет более стабильным.

Напомним, Tesla планирует использовать человекоподобных роботов внутри компании в этом году, а массовое производство для других компаний начнется в 2026 году.

Как сообщалось ранее, Илон Маск заявил, что с мая резко сократит количество времени, которое он посвящает работе в администрации Трампа, в Департаменте эффективности правительства (DOGE), и в большой мере вернется к руководству своими компаниями.