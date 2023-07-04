Илон Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - В совокупности 500 богатейших людей мира за первое полугодие заработали 852 млрд долларов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

Американский бизнесмен Илон Маск вновь возглавил рейтинг 500 богатейших людей мира по версии индекса Bloomberg.

По оценкам издания состояние миллиардера составляет 234 млрд долларов. За первое полугодие этого года состояние Маска увеличилось на 96,6 млрд долларов.

Второе место в рейтинге занял владелец французского производителя предметов роскоши LVMH Бернар Арно с состоянием 200 млрд долларов. На третьем месте основатель компании Amazon Джефф Безос - 154 млрд долларов.

В совокупности 500 богатейших людей мира за первое полугодие заработали 852 млрд долларов.