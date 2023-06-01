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Илон Маск вновь стал самым богатым человеком на планете

Автор:  
Татьяна Кудренок
1 Июня 2023, 19:13
Илон Маск вновь стал самым богатым человеком на планете Фото: AP Photo/ Susan Walsh

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Илон Маск вернул себе статус самого богатого человека в мире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Cогласно подсчетам Bloomberg Billionaires, который оценил состояние генерального директора Tesla примерно в 192 миллиарда долларов по сравнению с состоянием генерального директора LVMH Бернара Арно в 187 миллиардов долларов.

Звание самого богатого человека на планете вот уже несколько месяцев переходит от Маска к Арно, двух сантимиллиардеров — термин, используемый для обозначения людей с состоянием более 100 миллиардов долларов.

Согласно Bloomberg, на этой неделе состояние Арно уменьшилось после падения акций LVMH в среду.

Бернар Арно обошел Маска в декабре 2022 года, когда его состояние выросло из-за бума продаж предметов роскоши, благодаря которому цена акций LVMH возросла. LVMH, один из крупнейших конгломератов в мире, в который входят такие бренды, как Louis Vuitton, Dior и Celine.

Маск в последние годы стремительно поднялся в списках самых богатых людей планеты благодаря стоимости акций Tesla, производителя электромобилей. Его самый большой актив — акции компании, из которых ему принадлежит около 13%.

Помимо Tesla, Маск также является генеральным директором SpaceX, компании по исследованию космоса, и владельцем социальной сети Twitter.

Акции LVMH выросли в этом году на 19,7%, а акции Tesla выросли на 65,6% с начала года.


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