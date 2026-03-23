Илон Маск строит крупнейший в истории завод чипов для покорения космоса

Проект реализуется совместно с SpaceX и xAI. Планируется построить крупнейший в мире завод по выпуску микрочипов с годовой мощностью до 1 тераватта. На одной площадке объединят производство логических и запоминающих микросхем, а также их передовую сборку.

По словам Маска, для масштабного использования солнечной энергии потребуется ежегодно выводить на орбиту до 100 млн тонн оборудования. Это предполагает создание инфраструктуры, способной обеспечивать регулярные запуски грузов в космос, развертывание спутников с искусственным интеллектом, работающих на солнечной энергии, а также привлечение миллионов гуманоидных роботов Tesla Optimus.

TERAFAB: the next step to becoming a galactic civilization



Together with @SpaceX & @xAI, we're building the largest chip manufacturing facility ever (1TW/year) – combining logic, memory & advanced packaging under one roof.



To harness as much power as possible from the Sun, we… https://t.co/QYfGR8XsJx — Tesla (@Tesla) March 22, 2026

Все эти направления требуют значительных объемов микрочипов. Только для роботов Optimus, по оценке Маска, потребуется от 100 до 200 гигаватт вычислительных мощностей, тогда как для спутников — уже тераваттный уровень.

Он отметил, что даже при текущих темпах роста мировая полупроводниковая отрасль не сможет обеспечить такой спрос ни сейчас, ни к 2030 году.

Проект Terafab призван сократить разрыв между существующими производственными возможностями и будущими потребностями в вычислительных мощностях.