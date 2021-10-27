НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Рыночная капитализация компании Tesla в понедельник превысила отметку в 1 триллион долларов, в результате чего генеральный директор компании Илон Маск стал самым богатым человеком в мировой истории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на американский журнал Forbes.

Forbes оценивает чистую стоимость активов Маска на момент закрытия рынка акций в понедельник в 271,3 миллиарда долларов, что примерно на 41,7 миллиарда долларов больше по сравнению с закрытием в пятницу, благодаря почти 13-процентному подорожанию акций Tesla.

Отмечается, что его собственный капитал вырос более чем на 41 миллиард долларов за один день.

Состояние Илона Маска приближается к 300 миллиардам долларов. Для сравнения, основатель и бывший генеральный директор Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком, когда-либо фигурировавшим в рейтинге самых богатых людей Америки по версии Forbes 400, в начале этого месяца. Его состояние оценивалось в 201 миллиард долларов. В июле состояние Безоса превысило отметку в 212 миллиардов долларов.

Forbes впервые начал отслеживать состояние миллиардеров в 1982 году. Тогда самым богатым человеком в Америке был судовой магнат Дэниел Людвиг, состояние которого составляло 2 миллиарда долларов, или около 5,5 миллиарда долларов при сегодняшних ценах.

21-процентная доля Маска в Tesla (без учета кредитных обязательств) составляет основную часть его состояния, но он также владеет миноритарной долей в частной компании SpaceX, которую основал в 2002 году. Совсем недавно бизнес был оценен инвесторами в 74 миллиарда долларов.

Несмотря на свое богатство, миллиардер, рожденный в Южной Африке, ведет относительно скромный образ жизни. Основной резиденцией Маска стал «складной» арендованный дом размером с однокомнатную квартиру в Бока-Чика, штат Техас, где SpaceX производит свои Starships. Маск может навсегда обосноваться в Техасе; в начале октября Tesla объявила о планах переноса своей штаб-квартиры из Пало-Альто в Остин.