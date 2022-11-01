Илон Маск распустил совет директоров Twitter

1 Ноября 2022, 08:49

1 Ноября 2022, 08:49

Илон Маск распустил совет директоров Twitter

НЬЮ-ЙОРК. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Предприниматель Илон Маск распустил совет директоров Twitter после приобретения данной компании 27 октября. Об этом говорится в документах, размещенных в понедельник в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«27 октября в результате заключения сделки по слиянию господин Маск стал единоличным директором Twitter. В соответствии с условиями соглашения по слиянию в момент завершения сделки лица, которые были директорами, перестали ими быть», - уточняется в одном из документов.

Сооснователь соцсети Джек Дорси сохранил долю в 2,4% акций компании. В настоящее время он владеет чуть более 18 млн акций, общая рыночная стоимость которых составляет около $1 млрд.

Ранее сообщалось, что сразу после покупки Twitter Маск уволил несколько членов руководства компании, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала.

Однако роспуск совета директоров американской компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью, и переход управления полностью под контроль Илона Маска носит временный характер. Об этом сообщил в понедельник сам предприниматель.

«Это временно», - написал Маск в Twitter, не уточнив, как долго сохранится такое положение дел.