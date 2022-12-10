Илон Маск протестирует чипы для мозга в 2023 году

10 Декабря 2022, 01:17

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Компания Neuralink Илона Маска работает над интерфейсом мозг-компьютер. Компания уже на шаг впереди конкурентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Возможность управлять техникой с помощью разума уже не относится к области научной фантастики: несколько компаний ведут разработку мозговых имплантатов, которые должны позволить людям это делать. Одной из этих компаний владеет Илон Маск, один из богатейших людей в мире.

В начале декабря мультимиллиардер, генеральный директор компании Neuralink (а также глава Twitter, SpaceX и Tesla) заявил, что по его прогнозам, компания начнет тестировать интерфейс мозг-компьютер на пациентах уже через шесть месяцев.

Что же способны делать такие импланты в мозг уже сегодня и как они могут изменить нашу жизнь завтра?

Связь и общение будущего

Учёный и популяризатор науки Стивен Хокинг как-то заметил, что интерфейс мозг-компьютер, позволяющие передавать мысли по беспроводному каналу на внешние устройства, - это будущее всех коммуникаций.

Английскому физику и космологу поставили диагноз бокового амиотрофического склероза (БАС), когда ему был всего 21 год. БАС - это нейродегенеративное заболевание, которое вызывает постепенное ухудшение состояния мышц и при крайних формах приводит к затруднению глотания, речи и, в конечном итоге, дыхания.

Из-за болезни Хокинг практически не контролировал свои мышцы, поэтому он использовал ставшее знаменитым устройство генерации речи, чтобы разговаривать через компьютер, разработанный компанией «Интел».

Программное обеспечение компьютера перемещало курсор по клавиатуре, который Хокинг мог остановить движением щеки, когда тот достигал нужной буквы или слова. Хокинг использовал дополнительный синтезатор речи, который читал предложение после того, как оно было подтверждено или дополнено программным обеспечением.

Хокинг умер всего за два года до того, как первый в мире чип с нейрокомпьютерным интерфейсом был вживлён пациенту: «стентрод» был изготовлен компанией Synchron из Австралии, обосновавшейся в Нью-Йорке.

Интерфейс «стентрод» - мозговой имплантат, похожий на стент, в 2020 году получил от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США статус «прорывной технологии», а год спустя Synchron стала первой в мире компанией, получившей разрешение на проведение клинических испытаний этого нейрокомпьютерного имплантата.

Как работает интерфейс мозг-компьютер?

Интерфейс «стентрод» - это устройство размером со спичечную головку с сетчатой структурой, содержащее электроды. Этот «чип» вживляют в мозг, после чего устройство способно улавливать нейросигналы, позволяющие пользователю управлять внешними системами.

Synchron описывает «стентрод» как устройство Bluetooth, позволяющее управлять компьютером с помощью мысли. Это позволит людям с тяжелыми формами паралича выполнять такие задачи, как письмо, отправка текстовых сообщений, электронная почта, покупки и банковские операции в Интернете, с помощью мысли - и без необходимости открытой операции на мозг.

Устройство не требует трепанации черепа, поскольку его просто вводят через яремную вену в мозг. Таким образом, пациенты получают возможность использовать мозговые импульсы для управления цифровыми устройствами без посредничества сенсорного экрана, мыши, клавиатуры или технологии голосовой активации (как это было в эпоху Хокинга).

В настоящее время компания Synchron проводит клинические испытания, финансируемые Национальным институтом здравоохранения США, в ходе которых будет оценена безопасность «стентрода», а также изучена его эффективность на пациентах с тяжелой формой паралича.

Фото 2pf.ru