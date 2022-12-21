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Илон Маск пообещал уйти с поста главы Twitter

21 Декабря 2022, 09:41
Илон Маск пообещал уйти с поста главы Twitter

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Илон Маск по итогам затеянного им голосования пользователей объявил, что уйдет с поста главы Twitter - но только после того, как найдет преемника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

«Я уйду в отставку с поста главы, как только найду того дурака, что согласится взяться за эту работу. После этого я останусь руководить только командами по программному обеспечению и серверам», - написал Макс в комментарии к устроенному им опросу на тему, следует ли ему остаться во главе купленной им компании-соцсети.

По ходу этого опроса, который Маск запустил в Twitter в воскресенье, большинство участников - 57,5% - высказались за то, чтобы Маск оставил попытки руководить политикой Twitter. В опросе приняли участие 17,5 млн пользователей (хотя многие высказывали предположения, что среди голосовавших было много ботов).

Объявляя опрос, Маск пообещал, что поступит так, как решит большинство - но затем довольно долго после окончания голосования не писал ничего конкретного о том, собирается ли он все-таки в отставку.

Илон Маск приобрел Twitter - одну из самых популярных соцсетей мира - за 44 млрд долларов. Маск обещал радикально перестроить работу Twitter, но все попытки перестройки обернулись громкими скандалами.

Пресса подсчитала все эти скандалы с участием Маска и Twitter: увольнение сотрудников и перевод остальных на работу в «режиме хардкора»; разблокирование аккаунта Трампа (экс-президент США пока туда не возвращался); неумелое введение платной верификации пользователей - и пришла к выводу, что методы Илона Маска постепенно разрушают соцсеть.


Фото:NURPHOTO


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