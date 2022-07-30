Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Илон Маск подал встречный иск к Twitter
30 Июля 2022 12:07

Илон Маск подал встречный иск к Twitter

НУР-СУЛТАН. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск подал встречный иск к компании Twitter, руководство которой ранее подало в суд на миллиардера, чтобы добиться завершения сделки на $44 млрд по покупке социальной сети. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Новость о встречном иске Илона Маска поступила через несколько часов после того, как Канцлерский суд штата Делавэр назначил на 17 октября начало разбирательств по иску Twitter к Маску.

25 апреля Илон Маск достиг соглашение о покупке социальной сети Twitter примерно за $44 млрд.

8 июля Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке, сославшись на нарушения положений соглашения. Тогда руководство Twitter подало в суд на миллиардера, чтобы добиться завершения сделки по покупке социальной сети.


Фото: aa.com.tr



Новости по теме
Режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян объявили в Нью-Йорке
Июльская жара в Узбекистане побила абсолютные рекорды
Расширение членства в ШОС рассмотрели в Ташкенте
Читайте также
Режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян объявили в Нью-Йорке
Июльская жара в Узбекистане побила абсолютные рекорды
Расширение членства в ШОС рассмотрели в Ташкенте
День траура объявили в Грузии в связи с крушением спасательного вертолета
Известной певице Шакире грозят восемь лет тюрьмы
Трагедия в горах Грузии - погибли девять человек
Мужчина убил 6-летнего сына в Туркестанской области - суд вынес приговор
Экономика США вступает в техническую рецессию – прогноз
Популярное
1 Центральную больницу «заминировали» в Алматы
2 Мошенник обманул жительниц Усть-Каменогорска на 3,4 млн тенге
3 Из-за сильного дождя затопило рынок и улицы Степногорска
4 Устроившим драку на территории Международного аэропорта Алматы санкционировали арест
5 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив