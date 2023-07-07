Илон Маск подает иск против Meta

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Илон Маск подтвердил, что компания подаст иск против корпорации Meta, запустившей онлайн-платформу Threads, которая рассматривается как конкурент Twitter, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Конкуренция — это хорошо, жульничество — нет», — написал предприниматель на своей странице в Twitter в ответ на сообщение о том, что компания намерена подать в суд на Meta за «систематическое, преднамеренное и незаконное присвоение коммерческой тайны и интеллектуальной собственности Twitter».

Напомним, что ранее сообщалось о такой возможности из-за запуска новой социальной сети Threads, которая рассматривается как конкурент «Твиттеру».

Приложение Threads стало доступно для скачивания в американском сегменте магазина приложений App Store 5 июля. 6 июля Цукерберг сообщил, что число подписчиков новой платформы достигло 30 млн менее чем за сутки после запуска приложения.