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Илон Маск планирует сократить 75% сотрудников Twitter в случае покупки компании

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Октября 2022, 18:08
Илон Маск планирует сократить 75% сотрудников Twitter в случае покупки компании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск планирует сократить 75% сотрудников Twitter в случае покупки компании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

При этом, как утверждает газета The Washington Post со ссылкой на источники и документы, сокращение рабочих мест и фонда заработной платы ожидается в ближайшие месяцы независимо от того, кто будет владельцем компании.

Соцсеть также намерена сократить свою инфраструктуру, в том числе центры обработки данных.

По данным издания, в Twitter работают 7,5 тыс. сотрудников. Если план Илона Маска будет реализован, то в компании останется порядка 2 тыс. работников. В Twitter планы о сокращении штата отрицают.

Одна из самых ожидаемых сделок этого года может завершиться в ближайшую неделю. О своем желании приобрести соцсеть за $44 млрд Маск объявил в апреле, и уже в мае запросил у компании данные о фейковых аккаунтах. Не получив их, бизнесмен заявил о решении отказаться от покупки. Тогда Twitter подал иск к бизнесмену из-за остановки продажи по его инициативе. В начале октября Маск решил возобновить переговоры. Суд дал Маску срок для завершения сделки до 28 октября.


Фото:REUTERS


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