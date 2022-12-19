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Илон Маск отменил блокировку Twitter-аккаунтов журналистов

19 Декабря 2022, 08:45
Илон Маск отменил блокировку Twitter-аккаунтов журналистов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Владелец Твиттера Илон Маск в субботу разблокировал аккаунты журналистов на платформе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

«Народ высказался. Блокировка учетных записей, которые раскрывают мое местоположение, теперь снята», - твитнул предприниматель после опроса, проведенного в соцсети.

Более половины принявших в нем участие высказались за отмену санкций.

История с блокировкой аккаунтов представителей прессы в Twitter вызвала реакцию в разных странах. Вопрос о свободе слова в связи с этим был поднят и в Организации Объединенных Наций.

«Голоса СМИ не должны заглушаться на платформе, которая исповедует свободу слова. (...) Мы следим за происходящим. Twitter в силу своего доминирования на рынке остается для нас чрезвычайно важной платформой для распространения информации», - сказал пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

Блокировку аккаунтов Маск объяснил заботой о безопасности родственников. Учетные записи нескольких журналистов в Twitter были заблокированы 15 декабря после обвинений в публикации данных о местонахождении бизнесмена в реальном времени.

Между тем Илон Маск запустил новый опрос о том, стоит ли ему уйти с поста главы Twitter.

Фото: Gregory Bull/AP


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