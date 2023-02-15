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Илон Маск «назначил» собаку новым гендиректором Twitter

15 Февраля 2023, 18:05
Илон Маск «назначил» собаку новым гендиректором Twitter

САН-ФРАНЦИСКО. КАЗИНФОРМ – Владелец социальной сети Twitter Илон Маск представил нового генерального директора компании. Миллиардер «назначил» своего пса породы сиба-ину по кличке Флоки новым гендиректором социальной сети, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Business Today.

В целой серии твитов Маск выразил свое восхищение новым генеральным директором, который, по его мнению, является более способным, чем его предшественник, намекая то ли на себя, то ли на бывшего генерального директора Twitter Парага Агравала.

Маск поделился фотографией Флоки, сидящего в кресле генерального директора в футболке с логотипом Twitter, в окружении документов и ноутбука.

Посты Маска вызвали неоднозначную реакцию со стороны пользователей социальной сети: некоторые восприняли это как забавную шутку, а другие считают это еще одним примером эксцентричного поведения миллиардера. Но факт остается фактом, они собрали сотни тысяч лайков пользователей.

Не секрет, что Илон Маск ищет нового генерального директора Twitter на замену себе. Он даже упоминал, что может назначить на должность известного YouTube блогера MrBeast в качестве следующего генерального директора. Однако по-прежнему сохраняет за собой должность.

Илон Маск приобрел платформу Twitter за 44 миллиарда долларов США еще в октябре 2022 года.



Фото: twitter.com/elonmusk

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