Илон Маск намерен закрыть сделку по покупке Twitter к 28 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Бизнесмен Илон Маск заявил, что планирует к пятнице закрыть сделку по приобретению компании Twitter. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По данным его источников, заявление было сделано накануне в ходе видеоконференции Маска с банкирами, помогающими финансировать сделку. Банки, предоставляющие долговое финансирование, завершили составление кредитного соглашения и находятся в процессе подписания документации.

Как уточняет Bloomberg, ожидается, что во вторник банки получат уведомление о займе, а до четверга средства будут храниться на эскроу-счете.

Представители Маска не ответили на запрос агентства о комментарии. Twitter и банк Morgan Stanley, участвующий в сделке, отказались от комментариев.

В апреле руководство Twitter объявило, что Маск предложил приобрести соцсеть за $44 млрд. В мае предприниматель заявил, что пытается получить от компании информацию, которая подтвердила бы, что фальшивые и применяемые для массовой рассылки рекламных сообщений учетные записи составляют менее 5 % от общего числа аккаунтов соцсети. Таких данных ему не предоставили, и в начале июля юристы Маска уведомили компанию, что он отказывается от покупки. 12 июля Twitter обратилась в суд, пытаясь, таким образом, заставить Маска выполнить свои обязательства.

4 октября агентство Bloomberg сообщило, что Маск решил возобновить сделку и приобрести Twitter по изначальной цене. В тот же день представитель соцсети подтвердил получение соответствующего письма с предложением от Маска. 7 октября судья штата Делавэр приостановил судебный процесс Twitter против Маска до 28 октября. По сведениям The Washington Post, ожидается, что именно к этому дню сделка будет закрыта.

Ранее также сообщалось, что Илон Маск планирует сократить 75 % сотрудников Twitter в случае покупки компании.