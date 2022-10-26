Илон Маск намерен закрыть сделку по покупке Twitter к 28 октября
По данным его источников, заявление было сделано накануне в ходе видеоконференции Маска с банкирами, помогающими финансировать сделку. Банки, предоставляющие долговое финансирование, завершили составление кредитного соглашения и находятся в процессе подписания документации.
Как уточняет Bloomberg, ожидается, что во вторник банки получат уведомление о займе, а до четверга средства будут храниться на эскроу-счете.
Представители Маска не ответили на запрос агентства о комментарии. Twitter и банк Morgan Stanley, участвующий в сделке, отказались от комментариев.
В апреле руководство Twitter объявило, что Маск предложил приобрести соцсеть за $44 млрд. В мае предприниматель заявил, что пытается получить от компании информацию, которая подтвердила бы, что фальшивые и применяемые для массовой рассылки рекламных сообщений учетные записи составляют менее 5 % от общего числа аккаунтов соцсети. Таких данных ему не предоставили, и в начале июля юристы Маска уведомили компанию, что он отказывается от покупки. 12 июля Twitter обратилась в суд, пытаясь, таким образом, заставить Маска выполнить свои обязательства.
4 октября агентство Bloomberg сообщило, что Маск решил возобновить сделку и приобрести Twitter по изначальной цене. В тот же день представитель соцсети подтвердил получение соответствующего письма с предложением от Маска. 7 октября судья штата Делавэр приостановил судебный процесс Twitter против Маска до 28 октября. По сведениям The Washington Post, ожидается, что именно к этому дню сделка будет закрыта.
Ранее также сообщалось, что Илон Маск планирует сократить 75 % сотрудников Twitter в случае покупки компании.