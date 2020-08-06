Илон Маск испытал прототип корабля для полета на Марс

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Корабль-прототип SN5 корпорации SpaceX Илона Маска поднялся на высоту 150 метров и мягко приземлился, выпустив из себя посадочные опоры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

«Марс выглядит все реальнее», - написал в Twitter Маск.

SN5 предназначен для испытаний ракетного двигателя «Раптор» (Raptor), которому, в случае успешного выполнения программы, предстоит унести космолет нового поколения «Старшип» (Starship) с астронавтами на борту к Луне и Марсу.

Двигатель работает на смеси жидкого метана и жидкого кислорода.

Испытательный полет состоялся в 18:57 во вторник (05:57 в среду по времени Нур-Султана) на полигоне SpaceX в районе городка Бока Чика в штате Техас, и длился одну минуту.

Это было первое реальное полетное испытание «Раптора» почти за год.

Прототип, оснащенный единственным двигателем, сделан из нержавеющей стали и внешне похож на резервуар для воды или для силоса.

Настоящий Starship будет самым большим космическим кораблем в истории, с шестью «Рапторами», длиной в 50 метров и экипажем до 100 человек. Чтобы преодолеть земное притяжение, гиганту потребуется сверхтяжелая ракета Super Heavy, оснащенная 31 «Раптором».

Другой прототип под названием Starhopper совершил несколько пробных взлетов в 2019 году, также на высоту в полтораста метров.

Корабль Starship является одним из трех кандидатов для совершения запланированного НАСА на 2024 год пилотируемого полета на Луну.

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, сделавший состояние на онлайн-торговле модной одеждой, уже забронировал себе место.

Илон Маск давно мечтает сделать людей «многопланетным видом» и строит планы основать на Марсе колонию.

Построенный его компанией первый в истории частный космический аппарат Crew Dragon с двумя американскими астронавтами на борту 30 мая стартовал к МКС и 2 августа благополучно доставил их обратно.