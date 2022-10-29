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    13:30, 29 Октябрь 2022 | GMT +6

    Илон Маск анонсировал появление в Twitter совета по модерации

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    Фото: enavabharat.com
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководство социальной сети Twitter сформирует специальный совет для «модерации контента», в котором будут представлены люди «со значительно разнящимися точками зрения», сообщил новый владелец компании Илон Маск в пятницу, 28 октября. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dw.com.

    «Twitter сформирует совет по модерации контента с самыми разными точками зрения. До созыва этого совета не будет приниматься никаких важных решений по содержанию или восстановлению аккаунта», - проинформировал Маск. Дополнительной информации о членах совета и их полномочиях он не привел.

    Как сообщало агентство Bloomberg, после приобретения Twitter Маск планирует, в том числе отказаться от пожизненной блокировки пользователей соцсети. Под такой бан попал экс-президент США Дональд Трамп, аккаунт которого заблокировали после беспорядков его сторонников в здании Капитолия в январе 2021 года.

    Ранее Маск объявил, что принял решение купить соцсеть не ради денег, а чтобы «помочь человечеству, которое любит». «Причина, почему я приобретаю Twitter, состоит в том, что для будущего цивилизации важно иметь общую цифровую площадку, на которой может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере, без обращения к жестокости», - написал Маск.

    По его словам, сейчас существует большая опасность, что соцсеть расколется на крайне правые и крайне левые «эхо-камеры, которые создают больше ненависти и разъединяют общество». «В погоне за просмотрами большинство традиционных СМИ подогревают и поощряют эти полярные крайности, так как считают, что это приносит прибыль, однако при этом возможность диалога теряется», - написал Маск.

    При этом новый подход не означает, что соцсеть должна превратиться в «адскую равнину, где что угодно может быть сказано без каких-либо последствий», предупредил он. «Птичка на свободе», - также написал бизнесмен после покупки соцсети.


    Фото: enavabharat.com





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