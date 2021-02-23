Иле-Алатаускому государственному природному парку 25 лет

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Иле-Алатаускому государственному природному парку исполнилось 25 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Иле-Алатауский государственный природный парк был создан 22 февраля 1996 года. Парк расположен на северном склоне Заилийского Алатау и занимает площадь 199 тысяч гектаров, находясь в непосредственной близости от города Алматы.

В 2020 году национальный парк был удостоен специальной премии в области сохранения лесного хозяйства и животного мира «Елім-ай» как самый лучший национальный природный парк страны.

«Сделана большая работа по развитию экологического туризма. Был разработан мастер-план по поручению Министерства экологии и геологии. Согласно этому мастер-плану была разработана дорожная карта. Туда входили объекты инфраструктуры экологического туризма как - глэмпинги, визит-центры, кемпинги, смотровые площадки.

В прошлом году прошло открытие первого визит-центра в ущелье Аюсай. На сегодня работа продолжается, и до 2024 года планируется обустройство других филиалов. На территории нацпарка для удобства горожан установлены новые модульные модульные уборные.

Кроме того, у нас была проблема с мусором. Сейчас на территории это система централизовано и установлены специальные урны, куда туристы бросают мусор. Можно сказать, что проблема с вывозом мусора на сегодня полностью исчерпана. Также хочу отметить, что все обустройство производится без урона для окружающей среды.

В нашем национальном парке имеются редкие виды исчезающих животных и растений. И благодаря ПРООН проведена большая работа. Они нам закупили около 40 фотоловушек. И в эти фотоловушки попали редкие виды диких животных. Это снежный барс, тянь-шаньский бурый медведь, рысь и другие. С помощью данных фотоловушек мы проводим учет и охрану животного и растительного мира. Также на территории парка был создан архив клонов по развитию и преумножению видов яблоня Сиверса», - рассказал генеральный директор Иле-Алатауского государственного природного парка Дамир Малгельдиев.

Главное природное достояние Иле-Алатауского парка - это хвойные леса, состоящие из ели Шренка, а также лиственные насаждения из реликтовых яблонь Сиверса и дикого абрикоса, осины, березы, рябины, боярышника, кустарниковых и травянистых растений. Важно отметить, что яблоня Сиверса признана прародительницей всего современного ассортимента этой плодовой породы в мире.

В национальном парке находятся уникальные памятники природы, такие как реликтовые моховые ельники, водопады, высокогорные озера, каменные глетчеры и ледники, а также объекты культурно-исторического наследия. Это курганные могильники эпохи раннего железа, знаменитые сакские курганы, средневековые городища. Вдоль отрогов Заилийского Алатау пролегает древняя дорога, по которой в далеком прошлом переселялись племена и народы, а позже возник Великий Шелковый путь.

«На наш национальный парк идет большая нагрузка, так как он находится возле мегаполиса. Здесь все хотят увидеть горы, увидеть памятники природы местного значения, озера, водопады. И памятники республиканского значения, например, чинтургенские моховые ельники и другие. Мы сейчас планируем просчитать рекреационную нагрузку на каждый маршрут. На сегодня у нас 44 туристических маршрута. В связи с пандемией, люди поняли, что природу надо беречь. Во время карантина люди начали осознанно ходить пешком, дышать свежим воздухом», - отметил гендиректор Иле-Алатауского ГНПП.

Богатство и красота природы, памятники и объекты природного и культурно-исторического наследия привлекают в национальный парк тысячи туристов. В парке проложены десятки туристских троп, автомобильных, пеших и конных маршрутов, созданы условия для однодневного и многодневного отдыха на фоне природы. Существующая туристская инфраструктура национального парка позволяет принимать и обслуживать туристов на высоком уровне.

Кроме того, генеральный директор нацпарка уточнил информацию о передаче части земель в частную собственность.

«На территории национального парка до его образования уже были дачные общества, населенные пункты, индивидуальные дома и крестьянские хозяйства, которые образовались до природного парка. После его образования выделение земель в частную собственность не будет, то есть, нет такого механизма. Площадь нашего парка так и останется. В Национальном парке земля на сегодня только выдается в долгосрочное и краткосрочное пользование для развития экологического туризма», - добавил Дамир Малгельдиев.