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Ильяс Сандыбаев назначен природоохранным прокурором Мангистауской области

20 Декабря 2022, 01:04
Ильяс Сандыбаев назначен природоохранным прокурором Мангистауской области

МАНГИСТАУ. КАЗИНФОРМ - Приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан 14 декабря старший советник юстиции Ильяс Сандыбаев назначен на должность специализированного природоохранного прокурора Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Ильяс Сандыбаев родился 10 сентября 1979 года в Красноводской области Республики Туркменистан.

В органах прокуратуры работает с 2001 года. Занимал должности помощника прокурора города Актау, прокурора и старшего прокурора управления прокуратуры области, заместителя
прокурора Мангистауского района, помощника прокурора области, заместителя и затем начальника управления прокуратуры области.

С 2013 года работал в Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

С июля 2020 года занимал должность помощника Генерального Прокурора Республики Казахстан.


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