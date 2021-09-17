Ильяс Оспанов возглавил Комитет индустриального развития МИИР РК
Ильяс Оспанов родился в 1986 году в Нур-Султане. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева и Имперский колледж Лондона (Великобритания).
Трудовую деятельность начал в 2008 году инженером ГКП «Астана су арнасы».
С 2012 по 2014 годы работал на различных должностях в структуре Министерства индустрии и новых технологий РК.
В 2014-2016 годах занимал руководящие должности в Министерстве по инвестициям и развитию РК.
2016-2017 годы — заместитель руководителя управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области.
2018-2020 годы — заместитель директора Группы Управления проектом «Стимулирование продуктивных инноваций» Всемирного банка и РК.
С февраля 2020 по апрель 2021 — президент АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий».
С апреля 2021 по настоящее время занимал должность председателя Правления АО «Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations».