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    13:25, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Ильяс Оспанов возглавил Комитет индустриального развития МИИР РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК Оспанов Ильяс Есетұлы назначен на должность председателя Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

    Ильяс Оспанов родился в 1986 году в Нур-Султане. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева и Имперский колледж Лондона (Великобритания).

    Трудовую деятельность начал в 2008 году инженером ГКП «Астана су арнасы».

    С 2012 по 2014 годы работал на различных должностях в структуре Министерства индустрии и новых технологий РК.

    В 2014-2016 годах занимал руководящие должности в Министерстве по инвестициям и развитию РК.

    2016-2017 годы — заместитель руководителя управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области.

    2018-2020 годы — заместитель директора Группы Управления проектом «Стимулирование продуктивных инноваций» Всемирного банка и РК.

    С февраля 2020 по апрель 2021 — президент АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий».

    С апреля 2021 по настоящее время занимал должность председателя Правления АО «Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations».

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