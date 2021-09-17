Ильяс Оспанов возглавил Комитет индустриального развития МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК Оспанов Ильяс Есетұлы назначен на должность председателя Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

Ильяс Оспанов родился в 1986 году в Нур-Султане. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева и Имперский колледж Лондона (Великобритания).

Трудовую деятельность начал в 2008 году инженером ГКП «Астана су арнасы».

С 2012 по 2014 годы работал на различных должностях в структуре Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2014-2016 годах занимал руководящие должности в Министерстве по инвестициям и развитию РК.

2016-2017 годы — заместитель руководителя управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области.

2018-2020 годы — заместитель директора Группы Управления проектом «Стимулирование продуктивных инноваций» Всемирного банка и РК.

С февраля 2020 по апрель 2021 — президент АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий».

С апреля 2021 по настоящее время занимал должность председателя Правления АО «Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations».